اندلاع شجار بين سياح في مصيف خلیفان بأربيل وإصابة 14 شخصاً

شهد مصيف خليفان في منطقة دولي آلانة بمحافظة أربيل ، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، اندلاع شجار عنيف بين مجموعة من السياح، أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح متفاوتة.

وأفاد مصدر صحفي أن "المشاجرة وقعت بين سياح قادمين من محافظات وسط وجنوب البلاد أثناء تواجدهم في أحد أماكن التنزه، وتطورت إلى تبادل الضرب بالأيدي والعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية تدخلت لفض الشجار ونقل المصابين إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".