النزاهة تضبط مسؤولاً في دائرة سياحة النجف متلبساً بالرشوة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (29 آب 2025)، عن ضبط مسؤولٍ في دائرة سياحة محافظة النجف؛ على خلفيَّة مُساومته المُراجعين، وطلب الرشوة مقابل إكمال معاملاتهم.

وأفادت النزاهة في بيان "بتأليف مكتب تحقيق النجف فريقاً، للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام رئيس الشعبة الإداريَّة في دائرة سياحة مُحافظة النجف على مُساومة المُراجعين وطلب الرشوة، مقابل إنجاز معاملاتهم،"

لافتةً إلى أنَّ "المعلومات بيَّـنت أنَّ المشكو منه طلب الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء تزويده بكتاب عدم ممانعةٍ مُوجَّهٍ إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لغرض إنشاء مشروع مخازن".

وأوضحت، أنَّ "فريق العمل، بعد إكماله إجراءات التحرّي والتقصّي انتقل الى دائرة السياحة، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".

ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق".

