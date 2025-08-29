الأخبار

دائرة صحة صلاح الدين تعلن خطتها الخدمية لزيارة الإمامين العسكريين (ع)


 

أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن خطة الاسناد الطبي لزيارة ذكرى وفاة الإمام العسكري (ع)، فيما أكدت نشر 30 مفرزة طبية خدمة لزائري الإمامين العسكريين (ع)، حيث ذكر المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان للوكالة الرسمية،  "بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي، قامت وزارة الصحة ودائرة صحة صلاح الدين باعداد خطة اسناد طبي متكاملة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، لخدمة زائري العتبة العسكرية ومرقد السيد محمد (عليه السلام) في قضاء بلد".

وأضاف أنه "تم نشر 30 مفرزة طبية مدعومة بسيارات اسعاف وعدد كبير من الكوادر الطبية والصحية، حيث زودت هذه المفارز بكافة انواع الأدوية الطارئة"، لافتاً إلى "وضع مستشفيات بلد، وسامراء، والدجيل، والطوز، ومستشفى تكريت التعليمي، ومستشفى صلاح الدين تحت الانذار، واستعداد جميع المؤسسات الصحية استعداداً كاملاً لتقديم الخدمات الطبية للزائرين".

كما أوضح برهان أن "المفارز بدأت منذ يوم امس بالانتشار بنسبة 50%، واليوم سيتم الانتشار بنسبة 100%، استمراراً لغاية يوم الاثنين 1/9"، مشيراً إلى أن "المفارز ستكون منتشرة في مدخل محافظة صلاح الدين، بالاضافة الى مدخل قضاء بلد ومدخل قضاء سامراء باتجاه الاماميين العسكريين (عليهم السلام)، ومن مدخل قضاء بلد باتجاه مرقد السيد محمد (عليه السلام)".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
