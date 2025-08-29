دائرة صحة صلاح الدين تعلن خطتها الخدمية لزيارة الإمامين العسكريين (ع)

أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن خطة الاسناد الطبي لزيارة ذكرى وفاة الإمام العسكري (ع)، فيما أكدت نشر 30 مفرزة طبية خدمة لزائري الإمامين العسكريين (ع)، حيث ذكر المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان للوكالة الرسمية، "بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي، قامت وزارة الصحة ودائرة صحة صلاح الدين باعداد خطة اسناد طبي متكاملة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، لخدمة زائري العتبة العسكرية ومرقد السيد محمد (عليه السلام) في قضاء بلد".

وأضاف أنه "تم نشر 30 مفرزة طبية مدعومة بسيارات اسعاف وعدد كبير من الكوادر الطبية والصحية، حيث زودت هذه المفارز بكافة انواع الأدوية الطارئة"، لافتاً إلى "وضع مستشفيات بلد، وسامراء، والدجيل، والطوز، ومستشفى تكريت التعليمي، ومستشفى صلاح الدين تحت الانذار، واستعداد جميع المؤسسات الصحية استعداداً كاملاً لتقديم الخدمات الطبية للزائرين".

كما أوضح برهان أن "المفارز بدأت منذ يوم امس بالانتشار بنسبة 50%، واليوم سيتم الانتشار بنسبة 100%، استمراراً لغاية يوم الاثنين 1/9"، مشيراً إلى أن "المفارز ستكون منتشرة في مدخل محافظة صلاح الدين، بالاضافة الى مدخل قضاء بلد ومدخل قضاء سامراء باتجاه الاماميين العسكريين (عليهم السلام)، ومن مدخل قضاء بلد باتجاه مرقد السيد محمد (عليه السلام)".