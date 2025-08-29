محافظ النجف الأشرف: خطوات عملية لتسريع إكمال مشروع حقل ذي القرنين النفطي

أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات عملية لتذليل المعوقات لتسريع إكمال مشروع حقل ذي القرنين النفطي، حيث ذكر كناوي للوكالة الرسمية، إن "الحكومة المحلية حريصة على دعم مشروع حقل ذي القرنين النفطي، وتذليل جميع المعوقات ضمن خطوات عملية، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية والشركة المنفذة لتسريع الإنجاز.

وأضاف، أن "المشروع يشمل إجراء المسح الزلزالي وإزالة الألغام، إن وجدت، فضلاً عن الكشف عن الآثار بالتنسيق مع دائرة الآثار؛ وذلك لضمان تنفيذ الأعمال وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة".