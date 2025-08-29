رئيس هيئة المنافذ: سيطرتنا تامة لحماية المنتج الوطني ومنع تهريب المحظورات

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن سيطرة المنافذ الحدودية تامة لحماية المنتج الوطني ومنع تهريب المحظورات، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، أنه "وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي طريق كركوك - السليمانية، للتأكد من سيطرة الجهات الأمنية على المنفذ وضبط حركة البضائع".

كما أكد الوائلي خلال الجولة على "ضرورة تعزيز حماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة، ومنع مرور المواد الممنوعة من الاستيراد عبر المعابر غير الرسمية"، مشدداً على "أهمية تطبيق القانون على جميع المنافذ لضمان سلامة الاقتصاد الوطني".