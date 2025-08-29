الأخبار

العراق والمغرب يوقعان اتفاقية تبادل المحكومين


 

أبرم وزير العدل خالد شواني مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، اتفاقية تبادل المحكومين ومذكرة تفاهم حول تطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث ذكر بيان لوزارة العدل، انه "في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة".

وأوضح أن "مراسيم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث تنص الاتفاقية على تبادل السجناء المحكومين بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية".

واضاف ان "مذكرة التفاهم نصت على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية".

كما أكد شواني أن "العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية".

بالمقابل، أعرب وزير العدل المغربي عن "ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات"، مؤكداً أنها "تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة".

