وزارة الداخلية: القبض على رؤوس الجماعات المنحرفة


 

 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد الجماعات المنحرفة، حيث صرّح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية، إن "وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في موضوع محاربة الجماعات المنحرفة، من خلال تكليف عدة جهات وخصوصاً الجهات الاستخبارية"، لافتاً الى أن "الوزارة تتابع هذا الملف بجدية، وتم القبض على رؤوس هذه الجماعات وما زال العمل جار على تعقب الكثير منهم".

وأضاف ميري أن "موضوع الظواهر المنحرفة تراجع، لكن هناك عمل لا يزال جاداً في هذا الموضوع، سواء من وزارة الداخلية أو الأمن الوطني أو الاستخبارات أو الأجهزة الأخرى"، مبيناً أن "هذه الجماعات تهدف الى تدمير كيان المجتمع، وتعمل بهذا الاتجاه لخلق أجواء سلبية".

كما شدّد على أن "الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها مستمرة بتوجيه ضربات موجعة للجماعات المنحرفة وستبقى تلاحقها أينما كانت".

