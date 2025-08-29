الأخبار

وزارة الزراعة: تشكيل فرق أمنية للحدّ من انتشار نبتة الداتورا المخدرة


 

 

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن الإجراءات الخاصة للحد من انتشار نبتة (الداتورا) المخدرة، فيما أكدت أنها شكلت فرقاً أمنية لهذا الغرض، حيث ذكر مدير قسم البيئة في دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة حسام مجيد كطوف للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة تحصل على المعلومات الخاصة بانتشار نبتة (الداتورا) المخدرة عبر الإخبارات التي تصل الى الأجهزة الأمنية"، لافتاً الى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بتشكيل فرق تتولى عملية متابعة هذه الإخبارات من خلال محاضر وضبط وإتلاف المناطق التي يجدون فيها انتشار هذه النبتة".

كما بيّن أن "الأجهزة الأمنية ترسل الى وزارة الزراعة عينة من النبتة وأماكن انتشارها من أجل وضعها ضمن الخطط الخاصة بمكافحتها من خلال دائرة وقاية المزروعات"، مشيراً الى أن "نبتة (الداتورا) المخدرة تعتبر من النباتات المعمرة ومقاومة للوضع الحار والجاف الذي يسود بالبلد".

