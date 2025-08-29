ممثل المرجعية في كربلاء يكرم قارئاً حصل على المركز الأول بقراءة القران في روسيا

أعلنت العتبة الحسينية المقدسية، عن تكريم ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، القارئ كرار ليث علي من محافظة بغداد، وذلك لحصوله على المركز الأول عالميا في فرع التلاوة بالمسابقة القرآنية الدولية الثانية التي أقيمت في جمهورية إنغوشيا بروسيا، حيث ذكر ممثل مركز التبليغ القرآني الدولي أحمد الشامي، إن “ممثل المرجعية الدينية العليا استقبل القارئ الموهوب (كرار ليث علي) في مكتبه داخل الصحن الحسيني الشريف، وقدم له تكريما خاصا تضمن مصحفا مميزا بتقنية الاستجابة السريعة (QR Code) ومكافأة تقديرية، تعبيرا عن اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بالمواهب القرآنية ورعايتها".

كما بيّن أن "القارئ الموهوب (كرار ليث علي) من محافظة بغداد، قد حصل على المركز الأول عالميا في فرع التلاوة بالمسابقة القرآنية الدولية الثانية التي أقيمت في جمهورية إنغوشيا بروسيا، وهو أحد القراء الذين يرعاهم مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة".

بالمقابل، عبّر القارئ (كرار ليث علي)، عن سعادته قائلا "لقد شاركت في العديد من المسابقات المحلية والدولية في قطر والجزائر وإثيوبيا، وحققت مراكز متقدمة، لكن الفوز بالمركز الأول في روسيا والتكريم في رحاب الإمام الحسين (عليه السلام) له مكانة خاصة في قلبي". وأضاف، "الحمد لله الذي مكنني من رفع راية الإمام الحسين (عليه السلام) وراية العراق في المحافل العالمية".