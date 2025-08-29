مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين تنشر 47 فرقة إطفاء لتغطية زيارة الإمامين العسكريين (عليهم السلام)

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن استنفار جميع كوادرها لتأمين زيارة العسكريين(ع) بسامراء، فيما أكدت نشر47 فرقة إطفاء تحمل أجهزة إنعاش القلب لتغطية الزيارة، حيث ذكر مدير الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين العميد معاذ صبحي توفيق للوكالة الرسمية، إن "مديرية دفاع مدني صلاح الدين باشرت بتنفيذ خطة زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، حيث قامت المديرية بنشر مفارزها وبواقع 27 فرقة اطفاء"، لافتاً إلى أنه "تم تعزيز مديرية دفاع مدني صلاح الدين بـ20 فرقة اطفاء من محافظة بغداد، لتصبح الفرق المشاركة 47 فرقة منها فرق جوالة تحمل أجهزة انعاش القلب يكون واجبها تقديم الخدمة للزائرين".

كما أوضح أنه "تم نشر المفارز من سيطرة شيخ إبراهيم مروراً بقضاء الدجيل وبلد والضلوعية، وصولاً إلى مدينة سامراء، بالإضافة إلى الفرق المتواجدة في داخل مدينة سامراء وبالقرب من تواجد الزائرين وأصحاب المواكب، ابتداء من سيطرة الشيخ إبراهيم على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء، ومحطة بلد، ومفرق الفلوجة، ومدخل سامراء، وفلكة الأولسن داخل سامراء، وكراج الزائرين بالقرب من العمليات، بالإضافة إلى الفرق الجوالة داخل الضريح، وتحمل هذه الفرق أيضاً أجهزة إنعاش القلب".