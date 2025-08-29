الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالوثيقة.. الادعاء العام يطالب برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم
وكالة انباء براثا
56
2025-08-29
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. الادعاء العام يطالب برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن غزة بين الجوع وخذلان الأمة الصامتة
سليم الجبوري ينتقد "حزبًا تقدميًا" بدأ حملته بالرصاص: "من يرهب الناس لا يمنحهم الاستقرار"
النائب عامر الفائز : هناك هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية
سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق
سجال بين رئاسة الجمهورية والنائب أمير المعموري بشأن "العفو الخاص"
بسبب العتاكة ــــ الحكم على محمد الدايني بالحبس لمدة 6 أشهر
تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد الى الثلاثاء المقبل
المفوضية تقرر إستبعاد عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة
الأعرجي والعامري يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة
527
الخامس خلال أيام خروج رتل أمريكي كبير من قاعدة عين الأسد باتجاه سوريا
480
دعوة جديدة بحق رحاب العبودة بتهمة نشر "اكاذيب" عن قضية الدكتورة بان
434
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الـ15 من المتقدمين على التعيينات
423
القضاء يصدر مذكرة استقدام بحق نجم القصاب
393
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك