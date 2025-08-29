سليم الجبوري ينتقد "حزبًا تقدميًا" بدأ حملته بالرصاص: "من يرهب الناس لا يمنحهم الاستقرار"

انتقد رئيس تحالف صقورنا-ديالى، سليم الجبوري، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، بشدة ما وصفه بسلوك "حزب تقدمي" في المحافظة، مشيراً إلى أن حملته الانتخابية بدأت بالاشتباك المسلح.

وقال الجبوري في تغريدة له "كيف يُنتظر من حزب تقدمي ويظهر التحضر أن يبني محافظة ديالى وهو يبدأ حملته بالاشتباك والرصاص بين أفراده؟!".

وأضاف: "من يرهب الناس اليوم لا يستطيع أن يمنحهم غدًا استقرارًا ولا أمانًا"، مؤكداً أن "المشروع الذي يولد بالعنف لا ينتج إلا الفوضى".