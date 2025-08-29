الأخبار

النائب عامر الفائز : هناك هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية


أكد رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفائز، اليوم الخميس، وجود هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية.

وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "منجزاتنا في البصرة لم يقوم بها أي محافظ منذ 2003 الى الان، ولم ترض المواطن البصرة على اعتبار المحافظة تحتاج الى الكثير"، مشيرا الى ان "البصرة هي (ام الخبزة) للعراق ويؤخذ منها الفائدة وتبقى مهملة".

وأضاف، أنه "نتوقع بقاء الإطار التنسيقي متصدراً للموقف في الانتخابات القادمة والكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، ولكن نبقي نسبة للمفاجآت"، مبيناً أن "السوداني جزء من الإطار وسيعود الى الالتئام معه بعد الانتخابات وسيحصل على مقاعد أكثر مما مضى".

وأشار الى أن "هناك هدر واضح للمال العام وفساد مالي في موانئ العراق وعقود الارصفة النفطية وهناك لجان تتابع الملف وقدمت تقريرها للبرلمان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سليم الجبوري ينتقد "حزبًا تقدميًا" بدأ حملته بالرصاص: "من يرهب الناس لا يمنحهم الاستقرار"
النائب عامر الفائز : هناك هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية
سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق
سجال بين رئاسة الجمهورية والنائب أمير المعموري بشأن "العفو الخاص"
بسبب العتاكة ــــ الحكم على محمد الدايني بالحبس لمدة 6 أشهر
تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد الى الثلاثاء المقبل
المفوضية تقرر إستبعاد عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة
الأعرجي والعامري يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق
ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت
بغداد تشترط تسليم 120 مليار دينار لإرسال رواتب كردستان لشهر حزيران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك