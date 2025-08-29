تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد الى الثلاثاء المقبل

أفاد مصدر قضائي بتأجيل محاكمة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قادر إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر إن "محكمة السليمانية قررت تأجيل جلسة محاكمة عبد الواحد التي كان من المقرر عقدها اليوم، على خلفية تعدد الدعاوى المرفوعة ضده والتي بلغ عددها 79 دعوى، بينها 70 شكوى مقدمة من مساهمي شركة (جافي لاند)، وخمس شكاوى أخرى من جهات حكومية تتعلق بعدم تسديد الديون".

وأشار إلى أن "القاضي سيحسم في الجلسة المقبلة مصير عبد الواحد، سواء بالإفراج عنه بكفالة أو الإبقاء على توقيفه"، لافتاً إلى أن "عبد الواحد ما يزال قيد الاعتقال منذ ليلة 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".