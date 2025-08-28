الأخبار

الأعرجي والعامري يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق


بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس (28 آب 2025)، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن "قاسم الأعرجي التقى اليوم الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري. وبحث الأعرجي مع العامري الأوضاع العامة في البلاد، وكذلك مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء البحث في استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مؤكدًا "على ضرورة التلاقي السياسي بين جميع القوى السياسية الممثلة للشعب العراقي، وبما يؤسس لمرحلة سياسية أكثر استقرارًا وينعكس على واقع المواطن والبلد".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "الديمقراطية هي السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، ويجب الالتزام بمبادئها من خلال تضافر جهود القوى السياسية التي تتصدى لمهمة إدارة الدولة، ترسيخا لمبدأ الحرية والاختيار الجماهيري الحر".

الأعرجي والعامري يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
