الأعرجي والعامري يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس (28 آب 2025)، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن "قاسم الأعرجي التقى اليوم الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري. وبحث الأعرجي مع العامري الأوضاع العامة في البلاد، وكذلك مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء البحث في استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مؤكدًا "على ضرورة التلاقي السياسي بين جميع القوى السياسية الممثلة للشعب العراقي، وبما يؤسس لمرحلة سياسية أكثر استقرارًا وينعكس على واقع المواطن والبلد".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "الديمقراطية هي السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، ويجب الالتزام بمبادئها من خلال تضافر جهود القوى السياسية التي تتصدى لمهمة إدارة الدولة، ترسيخا لمبدأ الحرية والاختيار الجماهيري الحر".