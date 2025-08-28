ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (28 آب 2025)، عن اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما عجلة نوع "تاهو" مزودة بجهاز خاص لتغيير وإخفاء أرقام العجلة.

وذكر بيان للقيادة أن "العملية نُفذت بإشراف قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، وبالتنسيق مع شرطة الكرخ، حيث جرى إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط العجلة".

وأضاف البيان أنه "بعد تفتيش العجلة عُثر على خزنة تُفتح برقم سري بداخلها أسلحة وهويات مزورة ومخازن عتاد، إضافة إلى أجهزة اتصال (منادة)"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهمين وإيداعهما التوقيف".