مصدر سياسي: اعترافات فريق لاهور وراء إلغاء زيارة نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (28 آب 2025)، أسباب عدم مشاركة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر الاشتراكية بالسليمانية، وإلغاء زيارته التي كان من المقرر أن يجريها اليوم إلى المدينة.

وقال المصدر إن "نشر الاعترافات الخاصة بفريق لاهور شيخ جنكي، والتي تضمنت اتهامات مباشرة إلى أربيل بالمساعدة في زعزعة الأمن والاستقرار في السليمانية، ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أدى إلى إلغاء الزيارة".

وأضاف أن "رئيس الإقليم كان يعتزم التوجه إلى السليمانية في محاولة لتهدئة الأوضاع على خلفية التوتر الأخير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكن الزيارة ألغيت، فيما سيقوم نيجيرفان بارزاني بزيارة العاصمة بغداد مطلع الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن الخلافات القائمة".

وتعود الأزمة إلى نشر اعترافات نسبت إلى فريق لاهور شيخ جنكي، وجّهت اتهامات مباشرة إلى أربيل بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بزعزعة الأمن في السليمانية. هذه التطورات صعّدت التوتر بين الحزبين، ووضعت زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية في دائرة الإلغاء.