الأخبار

المجلس الأعلى للمياه يقرر مفاتحة الجانبين التركي والايراني لزيادة الاطلاقات المائية


ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه ، فيما قرر المجلس مفاتحة الجانبين التركي والايراني لزيادة الاطلاقات المائية.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية".

وقدّم وزير الموارد المائية، خلال الاجتماع، "رؤية مفصّلة عن الواقع المائي الحالي داخل البلد، والتوقعات خلال موسم الشتاء القادم، إلى جانب استعراض الجهود والعلاقات في مجال المياه مع دول الجوار والمنبع لنهري دجلة والفرات، والسبل المتاحة للحفاظ على حصّة العراق المائية، في ظل التغيّرات المناخية والجفاف وآثاره على البيئة والزراعة وعموم نواحي الحياة".

ووجّه السوداني، "بعقد اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الدوائر المعنية، لرسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة القادمة".

وأقرّ المجلس، بحسب البيان، "المضيّ في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الرّي، ونُظم الزراعة الحافظة للمياه، وحماية سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم زراعة المحاصيل واطئة الاستهلاك للمياه".

وتابع البيان، انه "جرى إقرار خطوات تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات العلاقة، لوضع خارطة طريق للتكيّف المناخي، وإطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من الجفاف".

وأقرّ المجلس، "مفاتحة وزارة الخارجية الجانبَ التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات، والتأكيد على تلبية احتياجات العراق خلال هذه المرحلة، وعقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد تشترط تسليم 120 مليار دينار لإرسال رواتب كردستان لشهر حزيران
مصدر سياسي: اعترافات فريق لاهور وراء إلغاء زيارة نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية
هيئة الإعلام تمنع ظهور رعد السليمان في الإعلام 90 يوماً
المجلس الأعلى للمياه يقرر مفاتحة الجانبين التركي والايراني لزيادة الاطلاقات المائية
بينهم أردنية.. تفاصيل الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر في بغداد
القبض على مرشح للانتخابات بتهمة شراء بطاقات ناخبين
الشيخ همام حمودي يثمن المواقف الثابتة لفنزويلا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني
وزير الداخلية يصل إلى مدينة سامراء المقدسة
فريق الطاقة المتجددة: العراق سيشهد ثورة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية
وزارة التجارة: إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً قريباً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك