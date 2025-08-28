بينهم أردنية.. تفاصيل الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، الاطاحة بشبكة اتجار بالبشر في العاصمة بغداد بينهم اردنية مجنسة عراقي.

وذكر المصدر انه "بناءً على قرار صادر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى، باشرت المفارز الاستخبارية بتنفيذ أمر قبض بحق مجموعة من المتهمين بعد استدراجهم إلى إحدى المزارع ضمن قاطع المسؤولية في منطقة عرب جبور – شارع الزهور".

واضاف، المصدر انه " تم إلقاء القبض على كل من:

1. (ت. أ. غ. س) تولد 1991

2. (م. ح. م. ع) تولد 2005

3. (م. ع. ل. ع) تولد 2004

4. (د. ع. ع. ن) تولد 2001 (أردنية الأصل مجنسة عراقية).

وتابع، انه "تم تسليمهم وفق محضر أصولي إلى جهة الطلب، علماً أن المنطقة تقع ضمن أعمال الفرقة الثانية – اللواء السابع – الفوج الثاني – السرية الثالثة شرطة اتحادية".