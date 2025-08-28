وزير الداخلية يصل إلى مدينة سامراء المقدسة

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى مدينة سامراء المقدسة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الامير الشمري، وصل الى مدينة سامراء المقدسة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)".

كما لفت الى ان "الشمري وصل الى مدينة سامراء المقدسة، برفقته رئيس اللجنة الخدمية لمتابعة تنفيذ الخطة التنظيمية لهذه المناسبة، والجهد الاستخباري، وتلبية متطلبات إنجاح هذه الخطة في المجالات الأمنية والخدمية".