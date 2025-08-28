فريق الطاقة المتجددة: العراق سيشهد ثورة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، ان العراق سيشهد ثورة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، فيما أكد استكمال جميع الملفات الفنية وطلب تقديم العروض لادخال الطاقة الشمسية، حيث ذكر رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة في مكتب رئيس الوزراء نصير كريم للوكالة الرسمية، إن "وجود منظومات طاقة شمسية عند مراكز الاحمال سيحقق جدوى فنية واقتصادية وبيئية كبيرة".

كما لفت إلى أن "مشاريع الطاقة الشمسية تكللت بناء على طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان يبدأ المشروع الريادي الاول في القصر الحكومي".

وأضاف، أن "هذه التجربة الريادية بعد تقييمها ستكون ثورة بانطلاق الطاقة الشمسية في مختلف المباني الحكومية، ولدينا لجان خاصة بالفريق الوطني، فيما تم توفير قاعدة كاملة عن كل المؤسسات والوزارات الحكومية بغية ادخالها كادراج في المشاريع القادمة".

وبين، أن "المرحلة القادمة ستنفذ العام القادم وسنركز في هذه المرحلة على ادخال الطاقة الشمسية في مختلف المدارس والمراكز الصحية ومقرات الوزارات بالحلول السريعة والذكية".

وأشار كريم إلى أن "دخول منظومات الطاقة الشمسية مع المقاييس الذكية ستشمل بالحلول الذكية في مختلف الاقضية والنواحي التي ستشهد انطلاق فرص استثمارية الاسابيع القادمة".

واكد، أنه "تم استكمال جميع الملفات الفنية وملفات طلب تقديم العروض، وستشهد محافظاتنا ثورة كبيرة بادخل الطاقة الشمسية في قطاع التوزيع".