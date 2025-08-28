الأخبار

وزارة التجارة: إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً قريباً


أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمسجلين بشكل مزدوج في البطاقة التموينية، مؤكدة إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن بعد تدقيق البيانات في النظام الإلكتروني، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "وزارة التجارة بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتحديث نظام البطاقة التموينية، حيث تم وضع خطة لإطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان دقة البيانات".

وأضاف، أن "عملية التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية كشفت عن وجود حالات محدودة من التلاعب ومحاولات ازدواجية في تسجيل المستفيدين"، مؤكدًا أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأحالت بعض الملفات إلى الجهات الرقابية المختصة".

كما أوضح، أن "التحديث الإلكتروني أسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية وضمان وصول المفردات التموينية إلى مستحقيها الحقيقيين"، مشيراً إلى أنه "تم إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن لأسباب مختلفة، من خلال التدقيقات والإجراءات في التطبيق".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
