وزارة التجارة: إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً قريباً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمسجلين بشكل مزدوج في البطاقة التموينية، مؤكدة إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن بعد تدقيق البيانات في النظام الإلكتروني، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "وزارة التجارة بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتحديث نظام البطاقة التموينية، حيث تم وضع خطة لإطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان دقة البيانات".

وأضاف، أن "عملية التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية كشفت عن وجود حالات محدودة من التلاعب ومحاولات ازدواجية في تسجيل المستفيدين"، مؤكدًا أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأحالت بعض الملفات إلى الجهات الرقابية المختصة".

كما أوضح، أن "التحديث الإلكتروني أسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية وضمان وصول المفردات التموينية إلى مستحقيها الحقيقيين"، مشيراً إلى أنه "تم إيقاف تجهيز أكثر من مليونين و750 ألف مواطن لأسباب مختلفة، من خلال التدقيقات والإجراءات في التطبيق".