نائب رئيس البرلمان يبحث مع المحكمة الاتحادية حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل

بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، مع المحكمة الاتحادية عددا من القضايا والملفات المهمة، إذ ذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اجرى زيارة إلى مبنى المحكمة الاتحادية العليا واجتمع برئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين، وفي بداية اللقاء قدمت له التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه لرئاسة المحكمة متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته الدستورية".

كما اضاف انه "تم بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة وأتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون بين المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة من أجل المصلحة الوطنية العليا والفصل بين السلطات ودعم جهود المؤسسات الدستورية لتعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع انه "من بين القضايا التي تم الاتفاق عليها، مساندة مهام المحكمة في الرقابة الدستورية على التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة من الحكومة الاتحادية وحل القضايا والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور، فضلا عن دعم قرارات المحكمة الاتحادية كمؤسسة دستورية وصمام أمان للنظام الاتحادي".