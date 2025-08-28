وزارة الاتصالات: جدولة لاطفاء أبراج الواي فاي بالكامل

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، ترأس وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اجتماعا مع شركات تجهيز الانترنت في العراق، لمناقشة جدولة الاطفاء التدريجي للأبراج وخدمة "الواي فاي"، والانتقال الكامل الى الكيبل الضوئي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً موسعاً ضم شركات (ايرثلنك وسوبر سيل وفايبر اكس) بحضور الفريق الوزاري، وتم خلاله متابعة مشاريع الألياف الضوئية ومناقشة تحويل الاشتراكات بالخدمة لتكون الكترونية عبر مركز البيانات الوطني وبحث الجدولة التدريجية لإطفاء الواي فاي بهدف تحويل المشتركين إلى خدمات الـ( FTTH ) .

كما اوضحت الوزارة ان "الاجتماع شهد كذلك استعراض آليات توسعة شبكة الكيبل الضوئي لتصل إلى كافة المناطق السكنية بما فيها القرى والأرياف، وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية الإرتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة العراق بمجال الشبكات الرقمية خدمةً للصالح العام ".