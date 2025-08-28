رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفو خاص عن مواطن عربي

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إصدار عفو خاص عن مواطن عربي، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحاً لأحد أعضاء مجلس النواب يفيد بإصدار رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً عن مواطن عربي".

نافية "صحة هذه المعلومات"، مشيرة الى ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لم يصدر عنه أي عفو خاص عن مواطن عربي أو أجنبي منذ توليه مهام عمله في تشرين الأول 2022 وحتى الآن". كما بينت ان "ما ذكره النائب من أرقام مراسيم بالرقم 58 و 64 لا علاقة لها مطلقاً بإصدار عفو خاص".