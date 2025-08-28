حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /ساعة، تنشط على فترات خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في دهوك واربيل والانبار 42، السليمانية41، بغداد ونينوى وكركوك صلاح الدين، وديالى 44، بابل وكربلاء المقدسة 45، وواسط والديوانية والنجف الاشرف 46، الناصرية والمثنى 47، والبصرة وميسان 48".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية وفي الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/ ساعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

فيما لفت إلى أن "الاحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/ ساعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في العموم".

كذلك أشار إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /ساعة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".