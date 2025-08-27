مجلس الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الـ15 من المتقدمين على التعيينات

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أسماء الوجبة الـ 15 من المتقدمين على التعيينات، إذ ذكر بيان للمجلس، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أعلن أسماء الوجبة الـ 15 من المتقدمين بعد تدقيقها"، داعياً جميع المتقدمين الى "مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود أي خطأ وارد ليتم تصحيحه".

وأضاف البيان، أن "باقي القوائم ستعلن تباعاً وسيقوم مجلس الخدمة بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".