القضاء يصدر مذكرة استقدام بحق نجم القصاب

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، (26 آب 2025)، بأن محكمة تحقيق بغداد/ الرصافة أصدرت مذكرة استقدام بحق المتهم نجم القصاب، بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة بهدف التشهير والابتزاز الإعلامي.

وأوضح المصدر أن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قد أحالت المتهم (القصاب)، بصفة مكفل لإجراء محاكمته، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، لارتكابه جريمة النصب والاحتيال المخلة بالشرف".

وأضاف المصدر أن "مذكرة الاستقدام هذه ليست الأولى بحق القصاب، حيث كانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت مذكرة مماثلة بحقه الشهر الماضي، بتهمة الكذب والابتزاز الإعلامي".

وكانت محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، قد أصدرت في 2 تموز الماضي، مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي نجم القصاب، بتهمة "تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة عبر وسائل الإعلام ثبت عدم صحتها".

يُشار إلى أن محكمة التمييز الاتحادية كانت قد صادقت في بداية الشهر الماضي على مذكرة استقدام صادرة بحق القصاب، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، استناداً إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة النصب والاحتيال.

وبحسب الوثائق القضائية حينها، فإن القصاب يواجه كذلك تهمة عرض رشوة بهدف الاستحواذ على المال العام باستخدام وسائل الابتزاز الإعلامي.