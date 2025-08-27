الأخبار

القضاء يصدر مذكرة استقدام بحق نجم القصاب


أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، (26 آب 2025)، بأن محكمة تحقيق بغداد/ الرصافة أصدرت مذكرة استقدام بحق المتهم نجم القصاب، بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة بهدف التشهير والابتزاز الإعلامي.

وأوضح المصدر أن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قد أحالت المتهم (القصاب)، بصفة مكفل لإجراء محاكمته، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، لارتكابه جريمة النصب والاحتيال المخلة بالشرف".

وأضاف المصدر أن "مذكرة الاستقدام هذه ليست الأولى بحق القصاب، حيث كانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت مذكرة مماثلة بحقه الشهر الماضي، بتهمة الكذب والابتزاز الإعلامي".

وكانت محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، قد أصدرت في 2 تموز الماضي، مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي نجم القصاب، بتهمة "تضليل الرأي العام وتقديم معلومات كاذبة عبر وسائل الإعلام ثبت عدم صحتها".

يُشار إلى أن محكمة التمييز الاتحادية كانت قد صادقت في بداية الشهر الماضي على مذكرة استقدام صادرة بحق القصاب، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، استناداً إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة النصب والاحتيال.

وبحسب الوثائق القضائية حينها، فإن القصاب يواجه كذلك تهمة عرض رشوة بهدف الاستحواذ على المال العام باستخدام وسائل الابتزاز الإعلامي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يصدر مذكرة استقدام بحق نجم القصاب
تفاقم التوتر بين الحزبين الكرديين ودعوات لتدخل وساطات دولية
الحشد الشعبي ينعى مدير مديرية الدروع
"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن
وزير الداخلية يدعو القادة ليكونوا "رفيق سلاح" لمنتسبي الشرطة الاتحادية
حكومة إقليم كردستان تعلق اجتماعاتها لمدة شهر
الخامس خلال أيام خروج رتل أمريكي كبير من قاعدة عين الأسد باتجاه سوريا
دعوة جديدة بحق رحاب العبودة بتهمة نشر "اكاذيب" عن قضية الدكتورة بان
ليلة فندق "لاله زار" والـ 150 مسلحًا.. تفاصيل جديدة حول اشتباكات السليمانية
قوة أمنية تعتقل الضابط المتقاعد "علي شياع" على طريق بغداد – أربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك