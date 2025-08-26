تفاقم التوتر بين الحزبين الكرديين ودعوات لتدخل وساطات دولية

أكد الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، أن التوتر بين الحزبين الكرديين وصل إلى مستوى كبير، ولن تصلح الأمور بين الطرفين إلا بتدخل وساطات محلية ودولية.

وقال حسين في حديث صحفي إن "الاتهامات الموجهة من الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي كبيرة جداً ومستواها خطير، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر ووصوله إلى مرحلة كسر العظم".

وأضاف أن "تاريخ الصراع بين الحزبين يمتد لسنوات، وإذا لم يتدخل الوسطاء، فسوف يطول الصراع، فمرة تتدخل إيران ومرة الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة من الواضح أن الولايات المتحدة ستتدخل كطرف وسيط قبل تعمق الأزمة".

وفي الشأن ذاته أكد الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، امس الاثنين (25 آب 2025)، أن مرحلة “شهر العسل” بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، قد انتهت.

وقال لطيف ، إن "تحسن العلاقة بين الجانبين كان مؤقتاً، وكان يحتاج إلى مشكلة أو حدث بسيط ليعود التوتر من جديد، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث لا يمكن الاستمرار بالدعاية الانتخابية دون وجود هذا التوتر والحرب الإعلامية".

وأضاف أن "قضية اعتقال لاهور شيخ جنكي أنهت مرحلة الانفراج بين الحزبين، وأعادت أجواء التوتر، وهو ما سينعكس سلباً على ملفات حيوية يعاني منها المواطن الكردي، أبرزها تأخر تشكيل الحكومة، وتأخير صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن استمرار الخلافات مع بغداد".

وشهدت العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، تقارباً نسبياً خلال الأشهر الماضية بعد سنوات من الخلافات السياسية والإدارية، خصوصاً عقب أزمة رئاسة الإقليم وتوزيع المناصب السيادية في حكومة كردستان.

إلا أن هذا التقارب بقي هشّاً بسبب تراكم الخلافات حول ملفات حساسة مثل إدارة ملف النفط والغاز، حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ملف الرواتب، وتقاسم النفوذ الأمني والسياسي في السليمانية وأربيل.

وقد مثّل اعتقال القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، محطة فاصلة أعادت التوتر بين الحزبين إلى الواجهة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم، ما يجعل الصراع السياسي والإعلامي بينهما أكثر حدة.