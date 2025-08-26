الحشد الشعبي ينعى مدير مديرية الدروع

نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، مدير مديرية الدروع في الهيئة يونس حسين رباط، الذي توفي إثر جلطة دماغية.

وقالت الهيئة في بيان إنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى فقيدنا يونس حسين رباط مدير مديرية الدروع (الدبابات) في هيئة الحشد الشعبي، الذي وافته المنية اليوم إثر جلطة دماغية".

وأضافت أن "الفقيد كان علماً من أعلام الجهاد، ورمزاً للصبر والفداء، إذ أفنى عمره في ساحات العزّة والكرامة، مؤسساً ومطوراً لصنف الدروع في الحشد الشعبي، وترك إرثاً جهادياً خالداً سيبقى نبراساً للأجيال".