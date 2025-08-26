"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن

أكد مركز "أسبر"، اليوم الثلاثاء، أن موقع إندبندنت البريطاني لم يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد مُنع من زيارة العاصمة الامريكية واشنطن.

وذكر بيان للمركز تداولت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً نسبته إلى صحيفة إندبندنت عربية، يزعم أن "الإدارة الأميركية لن تسمح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة واشنطن"، بحجة أنه مدعوم من تحالف مرتبط بإيران وقد يستغل الزيارة في حملته الانتخابية.

وأضاف البيان، انه "راجع فريق مركز أسبر موقع إندبندنت عربية باستخدام الكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، وتبين أنه لا يوجد أي خبر منشور على المنصة بهذا المضمون. كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوقة مثل هذا الادعاء، ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية أي تصريح يشير إلى رفض استقبال السوداني".

جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة كانت في وسط شهر أبريل/ نيسان 2024.

وخلص المركز، إلى أن "الادعاء بأن "إندبندنت عربية" قالت أن "الإدارة الأميركية رفضت استقبال السوداني ومنعته من زيارة واشنطن" هو خبر زائف".