الأخبار

"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن


أكد مركز "أسبر"، اليوم الثلاثاء، أن موقع إندبندنت البريطاني لم يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد مُنع من زيارة العاصمة الامريكية واشنطن.

وذكر بيان للمركز تداولت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً نسبته إلى صحيفة إندبندنت عربية، يزعم أن "الإدارة الأميركية لن تسمح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة واشنطن"، بحجة أنه مدعوم من تحالف مرتبط بإيران وقد يستغل الزيارة في حملته الانتخابية.

وأضاف البيان، انه "راجع فريق مركز أسبر موقع إندبندنت عربية باستخدام الكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، وتبين أنه لا يوجد أي خبر منشور على المنصة بهذا المضمون. كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوقة مثل هذا الادعاء، ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية أي تصريح يشير إلى رفض استقبال السوداني".

جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة كانت في وسط شهر أبريل/ نيسان 2024.

وخلص المركز، إلى أن "الادعاء بأن "إندبندنت عربية" قالت أن "الإدارة الأميركية رفضت استقبال السوداني ومنعته من زيارة واشنطن" هو خبر زائف".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
