وزير الداخلية يدعو القادة ليكونوا "رفيق سلاح" لمنتسبي الشرطة الاتحادية

دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، قادة قوات الشرطة الاتحادية ليكونوا رفيق سلاح لمنتسبيها.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومدير أمن الأفراد، وجميع قادة الفرق والألوية، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تخص عمل القيادة واحتياجات مقاتليها الأبطال".

وأشاد الوزير في مستهل الاجتماع بحسب البيان بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل وزارة الداخلية من بينها قيادة قوات الشرطة الاتحادية خلال زيارة الأربعين"، مؤكداً أن "هذه القيادة لها تاريخ مشرف وأعطت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى، وهذا التاريخ لن يُنسى وسيبقى خالداً".

وشدد الشمري على أن "يعمل القادة والآمرون على تفقد جميع مفاصل الوحدات والاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص المنتسب من منام وطعام"، موجهاً بأن "تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات جيدة تليق بعطائهم، وأن يكون القائد قريباً من معيته، وأن يكون رفيقهم بالسلاح، وفي تفاصيل حياتهم داخل وحداتهم ومقراتهم، الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنتسبين، والتعامل المتميز معهم".

وبين الوزير "أهمية أن يكون القائد والآمر راعياً للمنتسب"، مؤكدا على "أهمية العمل الأمني وأن لا تكون فيه مجاملة بشكل قاطع".

وأشار الى "عدم السماح بالتعدي على أي منتسب وعدم التنازل عن دعوة تخص الضابط او المنتسبين، ويجب أن تكون هناك هيبة للقانون في الشارع"، موجها على "متابعة إدامة العجلات والسلاح لجميع تشكيلات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وتوفير كل الاحتياجات لإنجاح العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به هذه القيادة المهمة".