الخامس خلال أيام خروج رتل أمريكي كبير من قاعدة عين الأسد باتجاه سوريا

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، خروج رتل كبير من القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد باتجاه سوريا.

وقال المصدر إن "الرتل يضم العشرات من الشاحنات المحملة بمعدات ومواد مختلفة، وانطلق من الجزء الشمالي من القاعدة غرب الانبار باتجاه الطريق الدولي نحو الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن "هذا الرتل هو الخامس من نوعه خلال شهر آب الجاري والأكبر الذي يتم رصده منذ فترة، وهو مؤشر على انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية، لكن بوتيرة ربما الأكبر منذ مدة".

وأشار المصدر إلى أن "الرتل قد يتجه نحو قواعد أمريكية في منطقة الحسكة أو مواقع أخرى في سوريا، وقد رافقته مسيرات وطائرة أباتشي لضمان حمايته أثناء التحرك".

وبدأت القوات الأمريكية، يوم الجمعة (22 آب 2025)، الانسحاب الفعلي من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث جرى نقل بعض الأفراد والمعدات جوا.

ووفقًا لما نقلته مصادر أمنية، فإنه "من المتوقع أن تكون قاعدة عين الأسد خالية تمامًا من التواجد الأمريكي بحلول مطلع أيلول 2025، مع إغلاق القاعدة بشكل نهائي في 15 أيلول المقبل".

ويأتي الانسحاب ضمن اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل الشراكة إلى تعاون أمني مدني، على أن تقلص القوات الأمريكية تواجدها تدريجيًا ليقتصر التواجد على أقل من 500 عنصر في أربيل، مع نقل القوات المتبقية إلى قواعد أخرى داخل العراق وسوريا.

وقاعدة عين الأسد، الواقعة غرب الأنبار، تعد من أكبر القواعد العسكرية في العراق، واستخدمتها القوات الأمريكية منذ عام 2003 كأحد مراكز وجودها الاستراتيجي في البلاد.