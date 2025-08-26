ليلة فندق "لاله زار" والـ 150 مسلحًا.. تفاصيل جديدة حول اشتباكات السليمانية

أكد متحدث شرطة السليمانية، سركوت أحمد أن “الوضع الأمني في المدينة كان سيضطرب لو لم تتدخل قوات الأمن لمداهمة المسلحين المتحصنين في فندق لالةزار”.

وأوضح أحمد في تصريح صحفي، أن “المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات على المؤسسات الحكومية في السليمانية، عبر استقدام عناصر مسلحة إضافية من خارج المدينة”، مشيرًا إلى “اعتقال أكثر من 150 مسلحًا خلال العملية التي جرت استنادًا إلى أوامر قضائية”.

وأشار المتحدث إلى أن “العملية أسفرت عن مصادرة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك القنابل اليدوية ورشاشات BKC”، لافتًا إلى أن “بعض الهجمات كانت تُنفذ في مناطق محددة من المدينة باستخدام الطائرات المسيرة”