قوة أمنية تعتقل الضابط المتقاعد "علي شياع" على طريق بغداد – أربيل

أفاد مصدر أمني بإن قوة أمنية اعتقلت الضابط المتقاعد العقيد علي شياع على طريق بغداد – أربيل.
وقال المصدر إن "قوة أمنية ألقت القبض على العقيد علي شياع إثر دعوى قضائية مقدمة من النائب مصطفى سند"، موضحاً أن "عملية الاعتقال تمت على طريق بغداد – أربيل".
يشار إلى أن النائب مصطفى جبار سند أقام دعوى قضائية أمام محكمة قضايا النشر والإعلام ضد علي شياع المالكي، بتهمة القذف والتشهير عبر النشر وفق المادة (433) من قانون العقوبات.
