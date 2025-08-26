هيئة مستقلة تزور حماية لاهور شيخ جنكي وتكشف أعدادهم وظروف احتجازهم

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (26 آب 2025)، بأن وفداً منها التقى بعدد من المعتقلين الموصوفين بأنهم من أفراد قوة رئيس جبهة الشعب، (لاهور شيخ جنكي) المحتجز في سجن (كاني كومة) في مدينة السليمانية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن "عدد المعتقلين بلغ 162 شخصاً، فيما أفادت الأسايش بأن عدد القتلى من الجانبين هم خمسة أشخاص".

كما أكدت الهيئة أن "ظروف احتجاز المعتقلين جيدة حالياً ولم يتعرضوا لأي انتهاكات، وأن أهاليهم يُسمح لهم بزيارتهم يومياً".

وأشارت إلى أنها "أول جهة رسمية تزور المعتقلين بعد الأحداث الأخيرة، داعيةً أي شخص لديه أقارب مفقودون في هذه الأحداث إلى مراجعة مكتب الهيئة في السليمانية للاستفسار عنهم".

ويأتي هذا بعد أن أعلن الادعاء العام في إقليم كردستان، أمس الاثنين، أن رئاسة الادعاء العام في السليمانية ستباشر إجراءاتها في التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت ليلة اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

يذكر انه وفي فجر 22 آب الجاري، داهمت قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة (الكوماندوز) وأمن السليمانية فندق "لاله زار" في مدينة السليمانية لاعتقال "عدد من المطلوبين"، وبعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد وعدد من أفراد قوة (العقرب) التي تحرسه.

يشار الى أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.