الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ جملة من القرارات المهمة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "اطّلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بشأن الالتزامات المالية مع إقليم كردستان، ووافق على صرف رواتب الإقليم لشهر حزيران 2025، مقابل قيام حكومة الإقليم بتسديد 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية، مع تشكيل فريق قانوني مشترك لحسم الخلافات المتعلقة بهذه الإيرادات. كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع في تسليم النفط المنتج داخل الإقليم إلى شركة “سومو” لتسويقه عبر ميناء جيهان التركي، التزاماً بقانون الموازنة المعدّل".

وقدم وزير الكهرباء عرضاً عن واقع الإنتاج الذي بلغ 28 ألف ميكاواط مقارنة بـ19 ألفاً عام 2022، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ بسعة 15 ألف ميكاواط، والعقود المبرمة مع شركتي “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” لتوليد أكثر من 39 ألف ميكاواط. ووافق المجلس على مبادئ التعاون مع شركة “سيمنز إينرجي” الألمانية، وتضمين مبالغها في الموازنة المقبلة، فضلاً عن دعم مشاريع المحطات الاستثمارية الكبرى مثل محطة الفاو، كركوك، النجف، أبو غريب، واليوسفية.

كما وافق المجلس على نقل ملكية أكثر من 370 داراً واطئة الكلفة في المثنى إلى المستفيدين ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر، وتعديل القرار 227 لسنة 2025 الخاص بالمجمعات السكنية للإيزيديين وتمديد المدد المثبتة. وقرر تمويل وزارة الداخلية لإنشاء 100 مفرزة دفاع مدني جديدة وتعزيز ضبط الحدود العراقية – السورية، إضافة إلى توفير كاميرات حرارية لحماية المنشآت النفطية عبر التعاقد مع هيأة التصنيع الحربي.

ووفقا للبيان، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وإحالته إلى مجلس النواب، كما اتخذ قرارات بزيادة الكلف والاحتياط لمجموعة مشاريع خدمية في المثنى، نينوى، صلاح الدين، واسط، والنجف، شملت تطوير مداخل المدن، مشاريع ماء، مجمعات سكنية، مختبرات زراعية، ونصب مضخات جديدة.