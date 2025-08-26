الأخبار

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة


عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ جملة من القرارات المهمة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "اطّلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بشأن الالتزامات المالية مع إقليم كردستان، ووافق على صرف رواتب الإقليم لشهر حزيران 2025، مقابل قيام حكومة الإقليم بتسديد 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية، مع تشكيل فريق قانوني مشترك لحسم الخلافات المتعلقة بهذه الإيرادات. كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع في تسليم النفط المنتج داخل الإقليم إلى شركة “سومو” لتسويقه عبر ميناء جيهان التركي، التزاماً بقانون الموازنة المعدّل".

وقدم وزير الكهرباء عرضاً عن واقع الإنتاج الذي بلغ 28 ألف ميكاواط مقارنة بـ19 ألفاً عام 2022، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ بسعة 15 ألف ميكاواط، والعقود المبرمة مع شركتي “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” لتوليد أكثر من 39 ألف ميكاواط. ووافق المجلس على مبادئ التعاون مع شركة “سيمنز إينرجي” الألمانية، وتضمين مبالغها في الموازنة المقبلة، فضلاً عن دعم مشاريع المحطات الاستثمارية الكبرى مثل محطة الفاو، كركوك، النجف، أبو غريب، واليوسفية.

كما وافق المجلس على نقل ملكية أكثر من 370 داراً واطئة الكلفة في المثنى إلى المستفيدين ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر، وتعديل القرار 227 لسنة 2025 الخاص بالمجمعات السكنية للإيزيديين وتمديد المدد المثبتة. وقرر تمويل وزارة الداخلية لإنشاء 100 مفرزة دفاع مدني جديدة وتعزيز ضبط الحدود العراقية – السورية، إضافة إلى توفير كاميرات حرارية لحماية المنشآت النفطية عبر التعاقد مع هيأة التصنيع الحربي.

ووفقا للبيان، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وإحالته إلى مجلس النواب، كما اتخذ قرارات بزيادة الكلف والاحتياط لمجموعة مشاريع خدمية في المثنى، نينوى، صلاح الدين، واسط، والنجف، شملت تطوير مداخل المدن، مشاريع ماء، مجمعات سكنية، مختبرات زراعية، ونصب مضخات جديدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يدعو القادة ليكونوا "رفيق سلاح" لمنتسبي الشرطة الاتحادية
حكومة إقليم كردستان تعلق اجتماعاتها لمدة شهر
الخامس خلال أيام خروج رتل أمريكي كبير من قاعدة عين الأسد باتجاه سوريا
دعوة جديدة بحق رحاب العبودة بتهمة نشر "اكاذيب" عن قضية الدكتورة بان
ليلة فندق "لاله زار" والـ 150 مسلحًا.. تفاصيل جديدة حول اشتباكات السليمانية
قوة أمنية تعتقل الضابط المتقاعد "علي شياع" على طريق بغداد – أربيل
هيئة مستقلة تزور حماية لاهور شيخ جنكي وتكشف أعدادهم وظروف احتجازهم
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
أسماء السفراء الذين صوت عليهم البرلمان في جلسة اليوم
بافل طالباني يكشف عن محاولة لاغتياله قبل عملية اعتقال لاهور
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك