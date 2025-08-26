الأخبار

بافل طالباني يكشف عن محاولة لاغتياله قبل عملية اعتقال لاهور


قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، ان قوات الامن في كردستان أحبطت محاولة لاغتياله.

وذكر طالباني، "قواتنا القت القبض على قناص حاول اغتيالي قبل ايام من عملية اعتقال لاهور".

وبحسب وسائل إعلام، فإن "طالباني أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود أدلة ووثائق تثبت وجود مخطط لاغتياله من قبل جماعة مسلحة كان يقودها القيادي الكردي المعارض لاهور شيخ جنكي".

وتمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد.

وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.

وكانت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.

