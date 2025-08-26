الأخبار

العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B-/B من وكالة "ستاندرد آند بورز"


 

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني ، اليوم الثلاثاء، عن محافظة العراق على تصنيفه الائتماني عند B-/B مع نظرة مستقرة، إذ ذكرت الوكالة في تقرير، أن "تصنيف العراق بقي عند درجة B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار ثقة المؤسسات الدولية بالمسار المالي والإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الاقتصادي للعراق مدعوم بتحسن الإيرادات النفطية بنسبة سنوية 1.9% تقريبا خلال 2025-2028، مع تواصل الإجراءات الحكومية لإدارة الدين العام وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي ودعم الثقة بالاقتصاد الوطني".

كما لفتت الوكالة إلى أن "العراق يواصل تحقيق التزامات مالية منتظمة، مع تحسن نسبي في مؤشرات العجز، إضافةً إلى استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وهو ما يعزز من متانة الموقف الخارجي للبلاد".

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ "تشكيل فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني للعراق، برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية وزارات ومؤسسات اقتصادية، وسيعمل الفريق على إعداد استراتيجية متكاملة والتنسيق مع وكالات التصنيف العالمية، بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط".

يذكر أن هذا التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويشكل خطوة داعمة لجهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، الى جانب استمرار العمل على تطوير إدارة المالية العامة، وتنويع الإيرادات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي. 

