مجلس النواب يُصوت على التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات وقوانين أخرى

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

وأضافت ان "مجلس النواب صوت أيضا على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء وكذلك صوت على متين حسن كامل وكيلًا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، وتابعت الدائرة ان "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006".

كذلك، ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل".

وأضافت أن "مجلس النواب انهى ايضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".

ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة محمود المشهداني وحضور 169 نائباً.