دائرة البيطرة تعلن إطلاق حملة وطنية للسيطرة على الحمى النزفية مطلع أيلول


 

أعلنت دائرة البيطرة إحدى دوائر وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة وطنية مجانية شاملة لرش اﻷبقار والجاموس وتغطيس اﻷغنام والماعز ضد مرض الحمى النزفية ابتداءً من الاول من شهر أيلول المقبل، حيث ذكر مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان، إن"دائرة البيطرة أكملت استعداداتها لإطلاق الحملة الوطنية المجانية الشاملة الخريفية لرش وتغطيس الحيوانات وبجميع اﻷعمار للقضاء على مرض الحمى النزفية".

وأضاف الخفاجي، أن "دائرة البيطرة ستشرك في الحملة الوطنية أكبر عدد ممكن من الأطباء البيطريين ومساعديهم والكوادر النسوية في مساعدة الفرق البيطرية"، مضيفاً ان "الدائرة تعمل على توفير مستلزمات إنجاح الحملة وإصدار التعليمات للمستشفيات والفرق البيطرية في المحافظات بالتعاون مع مجالس المحافظات واقضيتها ونواحيها والدوائر الزراعية والجمعيات الفلاحية والمختارين لأجل إنجاح الحملة".

كما دعا مدير عام دائرة البيطرة "المربين والمزارعين إلى التعاون مع الفرق البيطرية المكلفة بالرش والتغطيس لغرض إنجاح الحملة وتحصين حيواناتهم من اﻷمراض ".

فيما بيّن الخفاجي، أن "جميع كوادر دائرة البيطرة على استعداد تام للنهوض بواقع الثروة الحيوانية عبر القيام بالعديد من الحملات الوقائية وتحصين الثروة الحيوانية من اﻷمراض الوبائية والمشتركة وبالتالي المحافظة على صحة المواطن العراقي وثروته الحيوانية".

