وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل الأمني وعدم السماح بالتعدي على أي منتسب

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،اليوم الثلاثاء،أهمية العمل الأمني وعدم السماح بالتعدي على أي منتسب، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن"وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم، اجتماعاً في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومدير أمن الأفراد، وجميع قادة الفرق والألوية، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تخص عمل القيادة واحتياجات مقاتليها الأبطال".

وأشاد وزير الداخلية في مستهل الاجتماع " بالجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل وزارة الداخلية من بينها قيادة قوات الشرطة الاتحادية خلال زيارة الأربعين، مؤكداً أن "هذه القيادة لها تاريخ مشرف وأعطت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى، وهذا التاريخ لن يُنسى وسيبقى خالداً".

فيما شدّد الشمري على أن "يعمل القادة والآمرون على تفقد جميع مفاصل الوحدات والاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص المنتسب من منام وطعام، موجهاً بأن "تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات جيدة تليق بعطائهم، وأن يكون القائد قريباً من معيته، وأن يكون رفيقهم بالسلاح، وفي تفاصيل حياتهم داخل وحداتهم ومقراتهم، الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنتسبين، والتعامل المتميز معهم، مبيناً "أهمية أن يكون القائد والآمر راعياً للمنتسب".

وأكد الشمري على" أهمية العمل الأمني وأن لا تكون فيه مجاملة بشكل قاطع، مشدداً كذلك على عدم" السماح بالتعدي على أي منتسب وعدم التنازل عن دعوة تخص الضابط او المنتسبين، ويجب أن تكون هناك هيبة للقانون في الشارع".

كذلك، شدّد وزير الداخلية "على متابعة إدامة العجلات والسلاح لجميع تشكيلات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وتوفير كل الاحتياجات لإنجاح العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به هذه القيادة المهمة".