الأمانة العامة تعطل الدوام الرسمي في الرابع من أيلول المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الرابع من أيلول المقبل، حيث ذكرت الأمانة العامة في بيان، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس، الموافق للرابع من شهر أيلول سنة 2025 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".

كما أضاف البيان، أن "ذلك جاء تزامناً مع الثاني عشر من ربيع الأول, المولد النبوي الشريف ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد (صلى اللّٰه عليه وآله وسلم)".