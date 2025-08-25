الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على مهربين للمشتقات النفطية في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على مهربين للمشتقات النفطية في ديالى، إذ ذكرت المديرية في بيان، أنه "بغية الحفاظ على المال العام وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على ظاهرة التهريب وإنعاش الاقتصاد العراقي وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الأولى من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتورطهم في عمليات تهريب المشتقات النفطية في محافظة ديالى".

وأضافت، أن "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركات المتهمين، حيث أُلقي القبض عليهم بالجرم المشهود، وصودرت بحوزتهم وسائل وأدوات مستخدمة في التهريب".

فيما أكدت المديرية أن "المتهمين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون"، مشددة على "استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب والفساد التي تستهدف ثروات البلاد الاقتصادية".