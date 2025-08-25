وزارة العدل: استحداث 8 دوائر للكتاب العدول ونقل 25 أخرى إلى بنايات حديثة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن استحداث 8 دوائر للكتاب العدول ونقل 25 أخرى إلى بنايات حديثة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، تعلن وزارة العدل عن استحداث (8) دوائر جديدة للكتاب العدول في عدد من المحافظات، إلى جانب نقل (25) دائرة أخرى إلى بنايات حديثة مجهزة وفق أحدث المعايير الخدمية، وذلك خلال السنتين الماضيتين، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بواقع الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".

فيما أكدت، أن "هذه الخطوات تأتي في سياق خطتها الشاملة لتسهيل وتبسيط المعاملات القانونية، وتقليل المسافات أمام المراجعين، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الخدمية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعية تتناسب مع تطلعات المواطنين".

كما أوضحت الوزارة، أن "استحداث هذه الدوائر ونقل الأخرى إلى مقار جديدة يمثل نقلة نوعية في تحسين الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"