وزارة الخارجية تعلن استعادة مخطوفين واسترداد مطلوبين من الخارج

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن وجود نحو 3 آلاف مفقود من مكونات مختلفة لا يزالون خارج العراق، فيما أشارت إلى تعزيز التعاون مع الإنتربول والدول المعنية في ملف الاسترداد، حيث ذكر وكيل الوزارة، السفير هشام العلوي، للوكالة الرسمية، إنه "خلال السنوات العشر الماضية، نجحنا في استعادة عدد من المطلوبين وتقديمهم إلى القضاء، بالإضافة إلى استعادة عدد من المختطفين والمفقودين من الأطفال والفتيات والنساء الذين كانوا خارج العراق".

وأضاف، أن "الأرقام التقريبية للمختطفين والمفقودين تشير إلى وجود نحو 3 آلاف شخص من مختلف المكونات، من الإيزيديين والتركمان والمسيحيين، ما زالوا في أماكن مختلفة، ويشمل ذلك أطفالاً ونساءً وفتيات"، مؤكداً "وجود تعاون مع الجهات القطاعية العراقية، إلى جانب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والدول التي يعتقد بوجود هؤلاء الأشخاص فيها، وهناك اهتمام كبير بهذا الملف".

كما لفت إلى، أنه "تمت إعادة العشرات من المفقودين خلال السنوات الماضية من مختلف الفئات، من أطفال ونساء وفتيات، وهذه العملية مهمة ويجب أن تستمر، لأن العديد من الأسر التي فقدت أحبتها لا تزال تبحث عن مفقوديها، وبالتالي فإن المساعدة في إعادة أطفالهم ونسائهم أمر بالغ الأهمية".

وأكد العلوي أنه "خلال الأشهر الماضية تمت استعادة عدد من المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم فساد مالي وتقديمهم إلى القضاء".

كذلك أوضح أن "العراق لديه عدد من الاتفاقيات مع عدة دول بخصوص تسليم المطلوبين والمتهمين، ويعمل من خلال آليات الشرطة الدولية (الإنتربول)، عبر تقديم ملفات متكاملة بعد صدور الأحكام من المحاكم العراقية المختصة، ونحن مستمرون بهذه الجهود".

وكانت محكمة استئناف الرصافة، قد أعلنت في وقت سابق، أن المركز الوطني للتعاون القضائي ينسق مع دول ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ملفات سرية تخص كبار المجرمين فروا خارج العراق سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة.