مجلس الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الـ13 من المتقدمين بعد تدقيقها

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أسماء الوجبة 13 من المتقدمين بعد تدقيقها، إذ ذكر المجلس في بيان، إن "مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة الثالثة عشرة من المتقدمين بعد تدقيقها، من مبدأ الشفافية والنزاهة".

وأضاف المجلس، "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة اﻷيميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".

وتابع أن "القوائم المتبقية ستعلن تباعا وسيقوم المجلس بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".

رابط الأسماء:

https://t.me/inainaiq/134980