مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يحدد غرة شهر ربيع الأول


 

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، اليوم الاحد، غرة شهر ربيع الاول، حيث ذكر مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في بيان، إنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول مساء هذا اليوم الأحد 29 صفر 1447هـ الموافق 24 آب 2025م، وعليه سيكون يوم غد الاثنين الموافق 25 آب 2025م أول أيام شهر ربيع الأول".

فيما حدد ديوان الوقف السني، يوم أمس، غرة شهر ربيع الاول، إذ ذكر الديوان في بيان، انه "نظراً لثبوت دخول شهر ربيع الأول بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الأحد الموافق 24/8/2025 هو غرة شهر ربيع الأول للعام الحالي 1447 هـجري".

وتابع،"ويكون يوم الخميس الموافق 4/9/2025 هو ذكرى المولد النبوي الشريف".

