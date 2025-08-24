وزارة التعليم العالي: السماح للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول بأداء الدور الثاني

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم اﻷحد، السماح للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول للسنة الدراسية 2025/2024 بأداء امتحانات الدور الثاني، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قرر السماح للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول للسنة الدراسية 2025/2024 بأداء امتحانات الدور الثاني".

كما ذكر العبودي، إنه "حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلبة ومراعاةً لظروفهم الدراسية، تقرر السماح للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول للسنة الدراسية 2025/2024 بأداء امتحانات الدور الثاني، وذلك استثناءً مما ورد في المادة (10) من التعليمات الامتحانية النافذة رقم (134) لسنة 2000، وتطبيق التعليمات والضوابط على الفئة المشمولة أسوةً بخريجي الدور الثاني للسنة الدراسية 2025/"2024.