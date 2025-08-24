تعيين محافظ بغداد السابق عبد المطلب العلوي مستشارا لرئيس الوزراء

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظ بغداد السابق عبد المطلب العلوي ،اليوم الاحد (24 آب 2025)، عن تعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون السياسات والإدارة العامة

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد أحال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد.

وبحسب الوثيقة "، فأن قرار الإحالة جاء بحسب قانون استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014: